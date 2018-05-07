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07 Mayıs 2018 08:36

Kabadüz’de yılın ilk çilekleri toplandı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bu yılın ilk çilekleri toplanarak satışa sunulmaya başlanıldı.

Kabadüz’de yılın ilk çilekleri toplandı

07 Mayıs 2018 08:36


Kabadüz ilçesinde bu yıl çilek üretimin geçimiş yıllara göre kaliteli ve çok daha yüksek verimli olması bekleniyor.


İlçenin Yeşilada Mahallesi’nde genç bir girişimci tarafından kurulan çilek tarlasında bu yılın ilk çilekleri toplandı.


Tarla sahibi Osman Arslan, havaların uygun gitmesiyle çileklerin erkenden olgunlaştığını söyledi.


Yılın ilk çileklerini toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Arslan, "Bu yılın ilk çileklerini toplamaya başladık.Hava şartlarının uygun gitmesiyle çileklerin rengi ve lezzeti çok güzel. Bu sene geçmiş yıllara oranla çok daha yüksek verim ve kalite bekliyoruz" dedi.




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