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06 Haziran 2018 14:45

Kabadüz’de yılsonu sergisi

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yılsonu sergisi açıldı.

Kabadüz’de yılsonu sergisi

06 Haziran 2018 14:45


Programa Kaymakam Mustafa Uğur Özerden, Belediye Başkanı Yener Kaya, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


Açılışta konuşan Kaymakam Mustafa Uğur Özerden, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, kursa katılanların meslek öğrendiğini söyledi.


Kabadüz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 25 farklı alanda kursun açıldığını belirten Özerden, “İlçemizde açılan kurslara katılan 250 kursiyer yıl boyunca eğitim gördü. Ayrıca okuma yazma kursunda 6 kişi okuma yazma öğrendi. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.


Daha sonra Kaymakam Özerden, Belediye Başkanı Kaya ve beraberindekiler, sergiyi gezdi.




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