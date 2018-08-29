Kadınlar butik çikolatayı sevdi

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) tarafından hazırlanan “İş’de Kadınlar Projesi’nin başarılı olmasının ardından gelen talepler doğrultusunda yeni bir proje hazırlandı. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) tarafından desteklenecek olan proje kapsamında, butik çikolata eğitimlerine başlandı. OTSO tarafından verilecek kursta toplam 30 kursiyere butik çikolata eğitimi verilecek. 15 kişilik guruplar halinde oluşacak eğitim her gurup için 12 gün sürecek. Eğitimler tamamlandıktan sonra kursiyerler butik çikolata eğitimi katılım sertifikası elde ederek, eğitimin kalitesi ile de doğru orantılı olarak butik çikolata atölyesi açma fırsatı elde edecekler.

Eylül ayında, Altınordu Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altınordu Halk Eğitim Merkezi ile protokol imzalayacaklarını belirten Şahin, “Fındığın ve fındık mamullerinin katkı maddesi olarak kullanımı ile de tüketimini destekleyen butik çikolata İlimizde marka haline getirilerek öncelikli olarak Türkiye’de satış ve pazarlanması için çalışmalar gerçekleştirilecektir” dedi.

Bu tür projeler aynı zamanda gençlere istihdam kapısı olmakta olduğunu belirten Başkan Şahin, “Bir önceki proje kapsamında eğitim gören kursiyerlerimizden 2 tanesi şu anda butik çikolata mutfağı kurarak kendilerine gelir kapısı sağlamış durumdadır. Aynı zamanda, İş’de kadınlar Projesinden esinlenen 3 büyük firma çikolata fabrikası kurmayı hedeflerken, 7 kursiyerimiz de evlerinde pasta börek yapar gibi, butik çikolata üretimi yaparak ev gelirine katkı sağlamaktadır. Biz oda olarak Ordu sokaklarını çikolata kokmasını hedeflemiştik, bundan sonra da yeni projelerle bu hedefimizi gerçekleştirme yolunda çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.