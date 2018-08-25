Diğer
Kategoriler
25 Ağustos 2018 13:22

Kadınlar plajına büyük ilgi

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında hizmete açılan ve her yıl rekor seviyede ilgi gören kadınlar plajları bu yaz sezonunda da kadınların gözdesi oldu.

Kadınlar plajına büyük ilgi

25 Ağustos 2018 13:22

Haftanın yedi günü açık olan ve kadın vatandaşlara her türlü imkânı sunan plajları sezonun açıldığı günden bu yana yaklaşık 50 bin kişi kullandı.


ORBEL A.Ş. tarafından işletilen Perşembe, Ünye ve Fatsa Kadınlar Plajları, 2018 yaz sezonunda da yoğun ilgi görüyor. Sezon ortası olmasına rağmen plajlardan faydalananların sayısı rekor seviyeye ulaştı. Sezon başından bu yana Perşembe Kadınlar Plajı’nı 25 bin kişi, Fatsa Kadınlar Plajı’nı 8 bin 500 kişi ve Ünye Kadınlar Plajı’nı da 15 bin kişi kullanarak toplam rakam 50 bine yaklaştı.



Haftanın yedi günü hizmet veriyor


18 Eylül’e kadar açık olacak kadınlar plajları, haftanın yedi günü 10.30-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Giriş ücretinin kişi başı 2 TL olduğu plajlardan 0-10 yaş arası çocuklar ücretsiz olarak faydalanırken, aileleriyle birlikte gelen 0 - 7 yaş arasındaki erkek çocukları da plajlara giriş yapabiliyor.


Büyükşehir Belediyesince yapımı kısa sürede tamamlanan ve yoğun ilgi gören kadınlar plajları, sıradan bir kumsal olmanın ötesinde insanların uzun süre vakit geçirebileceği bir rekreasyon alanı olarak hizmet veriyor. İçerisinde yürüyüş yolları, soyunma kabini, tuvalet, ilk yardım ve su kazalarını engelleme hizmeti, güvenlik hizmeti, güvenlik bandı, çocuk bakım odası ve mescit bulunan kadınlar plajlarında bir de büfe yer alıyor.



Kadınlardan Başkan Yılmaz’a teşekkür


Kadınlar plajının hizmete sunulması ile rahatlıkla denize girebilecekleri bir alana kavuştuklarını ifade eden kadınlar, “Özellikle kapalı bayanlar için çok güzel ve nezih olan bu mekânları kullanan herkes çok memnun. Artık sabahtan akşama kadar dolu dolu vakit geçirebileceğimiz, her ihtiyacımızı rahatlıkla giderebileceğimiz alanlarda denize giriyoruz. Sadece kadınlara özgü böyle bir alan oluşturduğu için Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Sayın Enver Yılmaz’a çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç