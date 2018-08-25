Kadınlar plajına büyük ilgi

Haftanın yedi günü açık olan ve kadın vatandaşlara her türlü imkânı sunan plajları sezonun açıldığı günden bu yana yaklaşık 50 bin kişi kullandı.

ORBEL A.Ş. tarafından işletilen Perşembe, Ünye ve Fatsa Kadınlar Plajları, 2018 yaz sezonunda da yoğun ilgi görüyor. Sezon ortası olmasına rağmen plajlardan faydalananların sayısı rekor seviyeye ulaştı. Sezon başından bu yana Perşembe Kadınlar Plajı’nı 25 bin kişi, Fatsa Kadınlar Plajı’nı 8 bin 500 kişi ve Ünye Kadınlar Plajı’nı da 15 bin kişi kullanarak toplam rakam 50 bine yaklaştı.

Haftanın yedi günü hizmet veriyor

18 Eylül’e kadar açık olacak kadınlar plajları, haftanın yedi günü 10.30-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Giriş ücretinin kişi başı 2 TL olduğu plajlardan 0-10 yaş arası çocuklar ücretsiz olarak faydalanırken, aileleriyle birlikte gelen 0 - 7 yaş arasındaki erkek çocukları da plajlara giriş yapabiliyor.

Büyükşehir Belediyesince yapımı kısa sürede tamamlanan ve yoğun ilgi gören kadınlar plajları, sıradan bir kumsal olmanın ötesinde insanların uzun süre vakit geçirebileceği bir rekreasyon alanı olarak hizmet veriyor. İçerisinde yürüyüş yolları, soyunma kabini, tuvalet, ilk yardım ve su kazalarını engelleme hizmeti, güvenlik hizmeti, güvenlik bandı, çocuk bakım odası ve mescit bulunan kadınlar plajlarında bir de büfe yer alıyor.

Kadınlardan Başkan Yılmaz’a teşekkür

Kadınlar plajının hizmete sunulması ile rahatlıkla denize girebilecekleri bir alana kavuştuklarını ifade eden kadınlar, “Özellikle kapalı bayanlar için çok güzel ve nezih olan bu mekânları kullanan herkes çok memnun. Artık sabahtan akşama kadar dolu dolu vakit geçirebileceğimiz, her ihtiyacımızı rahatlıkla giderebileceğimiz alanlarda denize giriyoruz. Sadece kadınlara özgü böyle bir alan oluşturduğu için Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Sayın Enver Yılmaz’a çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.