Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında hizmete açılan ve kadınların gözdesi olan Kadınlar Plajı'nda sezon sona erdi. Haftanın yedi günü açık olan ve vatandaşlara her türlü imkânı sağlayan Kadınlar Plajı Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde yaz sezonu boyunca yoğun ilgi görerek 60 bin kişi tarafından kullanıldı.

ORBEL A.Ş. tarafından Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde hizmet veren Kadınlar Plajı yaz sezonu kapattı. Açıldığı dönemden itibaren kadınların gözdesi olan ve rekor sayıda ilgi gören plajlar sezon başından bu yana Perşembe'de 35 bin, Fatsa'da 10 bin ve Ünye'de 15 bin kişi tarafından kullanılarak toplam 60 bin kişiye hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyelik anlayışı ile açılan ve içerisinde yürüyüş yolları, soyunma kabini, tuvalet, ilk yardım ve su kazalarını engelleme hizmeti, güvenlik hizmeti, güvenlik bandı, çocuk bakım odası ve mescit bulunan Kadınlar Plajı 18 Eylül'e kadar haftanın yedi günü 10.30-19.00 saatleri arasında hizmet verdi. Kişi başı 2 TL giriş ücreti bulunan plajları 0-10 yaş arası çocuklar ücretsiz kullanırken, aileleriyle birlikte gelen 0-7 yaş arasındaki erkek çocuklar da hizmetten yararlanma imkânı buldu.