Kadınların azmi

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Çoruh, ORMEK Fatsa Şubesini ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

ORMEK’in yoğun ilgi gördüğünü belirten Başkan Vekili Çoruh, kurslar sayesinde vatandaşların kendisini geliştirdiğini ve yeni yetenekler kazandığını söyledi.

"Kursiyerlerimiz çok istekli"

Ziyaret esnasında ev yapımı çikolata imalathanesini gezen ve çikolata yapım aşamaları hakkında bilgi alan Başkan Vekili Çoruh, kursiyerlerin çikolata yapımı konusunda çok istekli olduklarına dikkat çekerek, “Büyükşehir Belediyesi olarak, açtığımız kurslarda vatandaşlarımıza öncelikle işin temel mantığını ve sonrasında ise belirli püf noktalarını öğretiyoruz. Buradaki kursiyerlerimizi çok azimli ve kararlı görüyorum. İnşallah ileride kendi işletmelerini açıp becerilerini kazanca dönüştürürler” dedi.

"Kurslarımız toplumun her kesimine açık"

ORMEK Fatsa Şubesindeki diğer kursları da ziyaret eden Başkan Vekili Ahmet Çoruh, eğitim gören engelli kız kardeşlerle ilgilenerek bir süre sohbet etti. ORMEK kurslarında kapıların herkese açık olduğunu belirten Başkan Vekili Çoruh, “Bu kurslarımıza genci yaşlısı binlerce insan geliyor. Şu anda Altınordu ilçemizde 2 bin 260, Fatsa ilçemizde 2 bin 140 ve Ünye ilçemizde 2 bin 62 kursiyerimiz, ORMEK Şubelerimizde eğitim alıyor. İlerleyen aylarda bu sayının daha da artacağına inanıyorum” diye konuştu.