Kahraman: “Fındık kanunu çıkmalı”

Kahraman yaptığı açıklamada, fındığın Türkiye açısından günümüzde en eski ihraç ürünü olduğuna dikkat çekti. Fındık ihracatından yılda ortalama 2,5 milyar dolarlık bir döviz geliri elde edildiğine dikkat çeken Kahraman, bu payın daha çok artması gerektiğine işaret etti. Kahraman, “Fındık üretim ve ticaretinde liderliğimiz devam ediyor olsa da aldığımız payın giderek düşmekte olduğu da bilinen diğer bir gerçektir. Fındığın temel alındığı piyasanın yaklaşık 50 milyar dolarlık bir işlem hacmine sahip olduğu hesaba katılırsa bizim aldığımız 2,5 milyar dolarlık payın ne anlama geldiği daha net anlaşılacaktır. Bize düşen bu pazardan daha çok pay almak adına katma değeri yüksek, güçlü ürünler elde etmektir. Yani daha çok yatırım, daha çok girişim, daha çok AR-GE ve ÜR-GE ve inovasyon bakış açısı getirmeliyiz” diye konuştu.

Kahraman, fındık kanunun da çıkması gerektiğine dikkat çekerek, “Fındık sektörü değişiyor. Bu değişimi yok saymak, dışında kalmak ve değişime yönelik olarak yatırımlarımıza yön vermemek girişimcilik ruhumuza aykırıdır. Bu değişim içerisinde bizler ‘Fındık Kanunu’ çıkartılıp değişen konjonktürle birlikte üretimden ticarete kadar fındık sektörüne dair düzenlemeler yapılması için başlattığımız lobicilik faaliyetimizi de titizlikle sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.