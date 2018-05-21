Kalp hastalarına oruç tavsiyeleri

Göksel Dağaşan, kalp hastalarının doktor kontrolü altında oruç tutabileceklerini söyledi.

Son bir yıl içerisinde kalp krizi geçmişi olmayan, ilaç tedavisiyle kontrol altında olan yüksek tansiyon hastalarının, doktorlarına danışarak oruç tutabileceğinin altını çizen Medical Park Ordu Hastanesi Göksel Dağaşan, oruç tutmanın iyi huylu kolesterolü yükselttiğini, özellikle yaz aylarına rastlayan bu dönemlerde uzun süreli açlığın sıvı kaybına yol açtığına söyledi. Bu durumun pıhtılaşma sisteminin aktif hale gelmesini sağlayarak kalp krizine zemin hazırladığını, ritm bozukluğunu da tetikleyebileceğini ifade eden Dağaşan, “Bu nedenle orta ve ileri derecede kalp hastalığı, kontrolsüz hipertansiyonu, diyabeti, böbrek gibi kronik hastalığı olan hastaların ve kalp yetmezliği olanların oruç tutması kesinlikle sakıncalıdır” dedi.

Oruç tutacak olan kalp hastalarının, takiplerini yapan doktorlarının verdiği diyet programlarını aksatmamaları, önerilen seviyede tuz ve yağ tüketimine uymaları gerektiğini belirten Uzm. Dr. Göksel Dağaşan, şu bilgileri verdi:

“Özellikle bu dönemde diyetlerini bozmamalı, sebze ve salata mutlaka tüketilmeli, et olarak da balığın tercih edildiği beslenme biçimini uygulamalılar. İftarda oruçlarını hurma ve çorba gibi daha hafif gıdalarla açmalı ve ara verdikten sonra diğer yemeklere geçmek yerinde olacaktır, hızlı yemek yenmemelidir. Çünkü uzun süreli açlık sonrası ağır yemek kalbin iş yükünü yüzde 20 arttıracaktır. Bu da kalp krizini tetikleyebilir. Bu nedenle günlük ihtiyaç olan besin miktarı iftarla sahur arasında bölüştürülerek azar azar ve sık alınmalıdır. Baharatlı, hazmı zor gıdalar tüketilmemelidir. Yağlı yemeklerden uzak durulmalıdır. En az 2 litre suyu, iftar ile sahur arasına bölerek içmek önemlidir. Özellikle sahurda çay, kahve yerine bol su, komposto, az tuzlu ayran tercih edilmelidir. İftarda asitli içecekler tüketmekten kaçınılmalıdır. İlaç düzeni iftar ve sahura göre ayarlanmalıdır. Sıcak saatlerde dışarıda bulunmamalı ve mümkünse 1-2 saatlik öğle uykusu alınmalıdır. Bütün bu önlemlere rağmen Ramazan ayı boyunca kalbin ritm atışlarında değişiklik, tansiyonda oynama ya da göğüs ağrısı hissedilirse, bu gibi şikayetler ihmal edilmeyip mutlaka bir kardiyoloji uzmanına başvurulmalıdır.”