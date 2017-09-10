Kamyonetin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Ordu-Samsun Karayolu Fiskobirlik Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında, Murat G. yönetimindeki 55 KP 940 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Yar’a (86) çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan yaşlı adam için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Yar, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Yar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.