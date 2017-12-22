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22 Aralık 2017 14:46

Kan bağışı memnun etti

Türk Kızılayı ekipleri Ordu’nun Fatsa ilçesinde kan alım kampanyasına devam ediyor.

Kan bağışı memnun etti

22 Aralık 2017 14:46


Soğuk havalarda kan bağışının az olduğunu belirten yetkililer, Fatsalıların Kızılay’a karşı ilgisinden dolayı bu bölgede bağışların çok olduğunu söylediler.


"Kan, acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır" diyen ve tüm Ordu halkını daha fazla kan bağışı yapmaya davet ettiklerini belirten Kızılay Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, "İnsanlarımız hastaneler de yatan vatandaşlarımızı ve kendilerini de düşünerek kan bağışı yaptılar. Hedefimiz, insanların kan bağışı yapmasını sağlamaktır. Belli aralıklarla Fatsa meydanda ve uygun gördüğümüz yerlerde kan alımlarına devam etmekteyiz. Bu anlamda Fatsa bağış açısından Ordu ilçeleri arasında iyi bir durumdadır. Kan bağışı soğuk havalara biraz takılıyor fakat bizim bölgemizde Kızılay’a kan bağışı iyi oluyor. Vatandaşlarımız Kızılay’a inanıyor ve güveniyor. Bizler de bu güvenlerini boşa çıkarmamak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi.




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