Kandemir'den Yılmaz'a övgü

AK Parti Teşkilatlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın teşkilatlardaki tecrübesini en güzel şekilde belediye hizmetlerine yansıttığına dikkat çekerek, “Enver Başkanımız, teşkilat duayeni olarak bildiğimiz, teşkilatın içerisinden gelen ve teşkilat birikimini belediye hizmetlerine yansıtmış sevdiğimiz ağabeylerimizden biridir” dedi.

AK Parti Teşkilatlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Beraberinde Teşkilat Başkan Yardımcıları Muhammed Avcı ve Azmi Ekinci ile Ordu'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Ordu-Giresun Havalimanında AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve parti yöneticileri tarafından karşılandı. Kandemir, ilk olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette bir açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Teşkilat Başkanlığı görevine geldikten sonra Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk ziyaretini Ordu İl Teşkilatına ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına yapan Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Yılmaz, “Arkadaşımız ve siyasi büyüğümüz Genel Başkan Yardımcımız Kandemir'in, Teşkilat Başkanı olmasından sonra Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk ziyaretini AK Parti İl Teşkilatımıza ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza yapmasından dolayı son derece mutluluk duyduk. Daha önce İstanbul'da ve AK Parti Genel Merkezinde edindiği tecrübeleri yeni görevine en iyi şekilde yansıtacağına yürekten inanıyorum. Genel Başkan Yardımcımıza ve ekibine üstün başarılar dilerken yeni görevlerinin ilimize ve ülkemize hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum” dedi.

Kandemir: “Enver Başkanımız teşkilat duayenidir”

Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Başkan Yılmaz'ın teşkilatlardaki tecrübesini en güzel şekilde belediye hizmetlerine yansıttığına dikkat çekerek, “Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk ziyaretimizi bölgemizin en gözbebeği illerinden Ordu'ya yaptık. Enver Başkanımız, teşkilat duayeni olarak bildiğimiz, teşkilatın içerisinden gelen ve teşkilat birikimini belediye hizmetlerine yansıtmış sevdiğimiz ağabeylerimizden bir tanesi. Sayın Başkanımızın teşkilat birikiminin ve Genel Merkezde edindiği tecrübenin, vizyonun belediye hizmetlerine yansıttığını gıyaben duymuştuk” diye konuştu.

Kandemir, gerçekleşen ziyaretle yapılan hizmetleri yakından gördüklerini ifade ederek, “Ordu'daki bu başarının, yükselen bu çıtanın, uyumun ve heyecanın Enver Başkanımız koordinesinde artarak devam edeceğine inanıyorum. Kendilerini Ordu'ya yaptıkları hizmetten dolayı tebrik ediyor ve gösterdiği misafirperverlik ve samimi karşılama için teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Ziyarette AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, AK Parti Ordu İl yönetim Kurulu Üyesi Faruk Zavalsız, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel sekreteri Bülent Civelek de hazır bulundu.