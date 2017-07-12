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12 Temmuz 2017 12:51

Kanocular Gaga Gölü’nde Türk bayrağı açtı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Fatsa Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda kano sporcuları Gaga Gölünde Türk bayrağı açarak selam durdular.

Kanocular Gaga Gölü’nde Türk bayrağı açtı

12 Temmuz 2017 12:51


Fatsa ilçesine 10 kilometre uzaklıkta Sefaköy Mahallesi sınırlarında bulunan ve turizmcilerin de dikkatine çeken Gaga Gölü’nde kano sporcuları Türk bayrağı açarak şehitleri andılar. 4 kano sporcusuna etkinlik sonrası Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı Türk bayrağı hediye etti.


Türkiye’de ilk defa Fatsa’da böyle bir etkinlik yapıldığını belirten Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Gaga Gölü’nde sporcularımızın katılımıyla etkinlik gerçekleştirdik. Ay-yıldızlı Türk bayrağımızı gölün her tarafına donattık ve sonrasında sporcularımızda gölün ortasında Türk bayrağı açarak şehitlerimize selam durdular. Kano sporuna önem veriyoruz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ekimiz var. Bu anlamda farklı bir etkinlik yaptık ve gerçekten anlamına uygun oldu. Etkinliğimizle Gaga Gölü’nün tanımına da destek vermek istedik” dedi.


Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ise, “15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü etkinlikleri programlarımızı bol faaliyetli şekilde gerçekleştiriyoruz. Şanlı bayrağımızı Ordu ilimizin en güzel gölü olan Gaga Gölü’nde sporcularımız açtı. Milletimiz, devletimiz güçlü ve büyüktür. Milletimiz her türlü sıkıntıların, belaların üstesinden gelmeyi bilir. Tüm milletimizin daha uyanık olmasını ve ileriye bakmasını istiyorum” diye konuştu.


Anma programına ayrıca daire amirleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.




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