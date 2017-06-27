Kanyona düşen karacayı kurtarma operasyonu

Ordu’nun en uzun dere özelliğine sahip Çamaş kanyonu ilginç bir kurtarma operasyonuna şahit oldu. Vatandaşlarla bayramlaşmak için Çamaş ilçesine giden AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, burada Çamaş Belediye Başkanı Alahittin Giden ve danışmanlardan oluşan bir heyet ile birlikte turistik özellik taşıyan Çamaş Kanyonunu görmek için bölgeye gitti. Heyet, kanyona geldikleri sırada suya düşmüş ve çıkmak için çırpınan bir karaca ile karşılaştı. Bunun üzerine heyette bulunan 3 kişi elbiselerini çıkararak suya atladı. Bir yandan suda çırpınan bir yandan da kendisini kurtarmaya gelenlerden ürken karacayı zapt etmekte zorluk yaşandı. Bunun üzerine fanilalarla ayakları bağlanan karaca zorlukla kanyon başına çıkarıldı. Milletvekili Metin Gündoğdu, ürken karacayı bir süre sakinleştirdikten sonra doğal yaşama bıraktı.