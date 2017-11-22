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22 Kasım 2017 11:40

Kar yağınca hazırlıksız yakalandılar

Ordu’da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda göç etmeye hazırlanan hayvan sahipleri hazırlıksız yakalandı.

Kar yağınca hazırlıksız yakalandılar

22 Kasım 2017 11:40


Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Ordu’nun en ünlü yaylalarından 2 bir rakımlı Çambaşı Yaylası’na kar yağdı. Kar yağmasıyla birlikte ay sonunda göç etmeyi planlayan hayvancılık ile uğraşan sürü sahipleri hazırlıksız yakalandı. Sürü sahipleri kar yağışıyla birlikte hayvanlarını alarak aşağı rakımlı alanlarda bulunan barınaklarına doğru yola çıktı.


Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, hayvan sahiplerinin yaylada mahsur kalma olayları olmaması için sürülerini bir an önce aşağı kesimlere aktarmalarını istedi.




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