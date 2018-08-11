Karadeniz çamura bulandı

Masmavi denizin büyük bir kısmında etkili olan çamur tabakasının büyüklüğü havadan çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi.

Ordu genelinde 7 Ağustos gecesi başlayan ve aralıklarla devam eden yağışlar sonrası, kentin birçok bölgesinde hasar meydana geldi. En büyük hasarın yaşandığı Ünye ilçesindeki Cevizdere Köprüsü yıkıldı. Sel sularının Karadeniz’e karışması ile ortaya ilginç görüntüler çıktı. Gökyüzüyle birleşen masmavi deniz, sel suları ile ayrıldı. Havadan çekilen görüntüler ile Ordu’nun Ünye ilçesinin sahilinin neredeyse tamamının çamura bulandığı görülüyor. Sahilden açık kısımların giderek mavileştiği havadan çekilen görüntülere yansıdı. Sel sularının getirdiği ağaç parçalarını ise vatandaşlar sahilden kışın yakmak için topluyor.