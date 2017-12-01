Başkanlar Kurulu toplantısı Ordu’da yapıldı.

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu(KGF) Başkanı Erdoğan Erişen ve yönetim kurulu üyeleri, kurul toplantısından önce bazı ziyaretlerde bulundu. Yönetim kurulu, dernek başkanları sırasıyla Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş’ı ziyaret etti.

18 ilin gazeteciler derneği başkanlarını Valilik Toplantı Salonu’nda ağırlayan Ordu Valisi Seddar Yavuz, “Anadolu basının birçok problemi var ve sizler zaten içinde yaşıyorsunuz. Buna ilişkin Hükümetimizin ve Basın İlan Kurumunun önemli çalışmaları oldu. Özellikle ilan başta olmak üzere yerel basının ayakta kalabilmesi için birçok tedbir alındı, birçok işlemler yapıldı ancak, sizlere de burada görev düşüyor” dedi. Vali Yavuz ayrıca çok fazla bölünme ve parçalanmanı meydana getirdiği sorunların hala devam ettiğine de dikkat çekti.

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Erdoğan Erişen ise yaptığı konuşmada, “Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna bağlı Karadeniz Gazeteciler Federasyonu olarak bugün Ordu’da 4. Başkanlar Kurulu toplantısı için buluştuk. Düzce’den, Artvin’e kadar 18 ili kapsayan İç Anadolu gibi gözükse bile Gümüşhane, Bayburt ve Tokat’ı içine alan bir federasyon olarak bulunmaktayız. Bugün ve yarın hem Ordu’da yerel basının sorunlarının görüşülmesi, hem de bölgesel konularda istişare için bir araya geldik” dedi.

Ordu Büyükkşehir Belediyesini ziyaret

18 ilin gazeteciler derneği başkanı daha sonra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ı ziyaret etti. Toplantı salonunda misafirlerini ağırlayan ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği yatırımlar ve sürdürdüğü çalışmalar ile ilgili bilgi veren Başkan Yılmaz, “Yerel seçimlerde verdiğimiz vaatleri 3 yılda yerine getirdik. Hükümetiyle uyumlu çalışan bir Büyükşehir Belediyesiyiz” dedi.

Misafir gazeteciler, Ordu’nun yaşadığı gelişim ve değişimle son yıllarda ön plana çıkan iller arasında yer aldığını belirterek Başkan Enver Yılmaz’a Ordu ilinden mutlu ayrılacaklarını ifade ettiler.