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01 Temmuz 2017 12:54

Karadeniz İkili Briç Şampiyonası Ordu’da başladı

Türkiye Briç Federasyonu ‘Spor Toto Karadeniz İkili Briç Şampiyonası Ordu’da başladı.

Karadeniz İkili Briç Şampiyonası Ordu’da başladı

01 Temmuz 2017 12:54


Boztepe’de bir otelde gerçekleştirilen ve Ordu Briç Spor Kulübü tarafından organize edilen şampiyonaya Briç Federasyonu Başkanı Nafiz Zorlu olmak üzere federasyon yöneticileri, Briç Milli Takım sporcuları ve 15 ilden 255 briç sporcusu katılıyor.


İki gün sürecek şampiyonanın açılışında konuşan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, böyle bir organizasyonun Ordu’da düzenlenme kararından dolayı Briç Federasyonu Başkanı Nafiz Zorlu’ya teşekkür etti. Genç, “Sizleri Ordu’muzda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ordu yeşiliyle mavisiyle Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biridir. Özellikle Avrupa Şampiyonu olup Ordu’ya ayrıca yarışmacı olarak gelen Federasyon Başkanımız sayın Nafiz Zorlu’yu tebrik ederim” dedi.


Briç Federasyonu Başkanı Nafiz Zorlu da yaptığı konuşmada, “Ordu ya gelmekten son derece mutlu olduk. Çok güzel bir şehir, ilginize teşekkür ederim” diye konuştu.




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