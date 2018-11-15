Karadeniz Kent Konseyleri Birliğinden CHP'li Aygün'e sert tepki

Dr. Özgür Enginyurt, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün'ün ‘Trabzon'un Kurtuluş Savaşı sırasında Rumların elinde olduğuna' ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi.

Dr. Özgür Enginyurt, yaptığı açıklamada CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün'ün sözlerinin "Trabzonlu kardeşlerimize yapılmış bir hakaret" olarak gördüklerini belirtti. Enginyurt, “Kurtuluş Savaşı'nda Trabzon'un Rum Pontus'un elinde olduğunu iddia eden, Kadir Mısıroğlu'nun Trabzonlu olmasından dolayı bütün Trabzonluları bu çirkin ifadelerle karşı karşıya bırakan Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün‘ü haddini aşan bu söylemlerinden dolayı kınıyoruz. Yüce Türk milletinin iradesinin temsil edildiği TBMM çatısı altında, yine milletin iradesini temsil eden bir milletvekiline bu söylemler yakışmamıştır” dedi.

Enginyurt, şunları söyledi:

"Vatanını ve bayrağını seven, bu uğurda seve seve canını feda etmeye hazır Trabzonlu kardeşlerimize yapılmış bu çirkin hakareti, şahsımıza yapılmış bir hakaret sayıyor, böyle zihniyetlerin güzel ülkemizde huzursuzluk yaratmasına müsaade etmeyeceğimizi özellikle vurgulamak istiyoruz.”