Karadeniz Sahil Yolunda ‘drone' ile trafik denetimi

Karadeniz Sahil Yolunda, trafik güvenliği arttırmak ve kazaların önüne geçmek için ‘drone' ile denetimlere başlandı.

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri drone ile denetim yaptı. İki ekiple gerçekleştirilen denetimlerde bir ekip Karadeniz Sahil Yolunda kural ihlalinin en sık yaşandığı noktada drone havalandırarak beklerken, diğer ekip ise yolda uygulama yaptı. Trafik kural ihlallerini önlemeye yönelik çalışma yapan ekipler, drone ile araçlarda cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, tehlikeli araç kullanma ve diğer ihlallere karşı denetimlerde bulundu. Denetimler sonucu trafik kurallarına uymadıkları saptanan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Ali Garip, kaza sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarının büyük bir bölümünün trafik kurallarına uymamaktan kaynaklandığına dikkat çekti. Garip, "Ordu Emniyet Müdürlüğü olarak, kaza sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarını incelediğimizde, sürücülerin emniyet kemerini takmama, cep telefonu ile görüşme ve yine aynı şekilde hatalı şerit değiştirme (makas atma) kurallarını ihlal ettikleri tespit edildi. Bununla ilgili olarak, Ordu Emniyet Müdürlüğü olarak, Karadeniz Sahil Yolunda havadan denetimlere başladık. Buradaki amacımız sürücülerin yapmış oldukları kural ihlallerini, durdurduktan sonra kendilerine anlatmak, onları eğitmek ve aynı zamanda yapmış oldukları kural ihlali ile ilgili olarak da cezai işlemlerini uygulamak” dedi.

"Amaç, kazaları en alt seviyeye indirmek"

“Buradaki amacımız, kazaları en alt seviyeye indirmek” diyen Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Ali Garip, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Aynı şekilde sürücülerimize havadan denetimlerde, her an denetlenebilecek olduğu hissini sürücüler üzerinde uyandırmak. Dronenun avantajları, sürücülerimize her an havadan ve yerden denetlenebileceği hissini uyandırmaya yarıyor. Amacımız, burada belirli bir sürüş amacı kazandırmak.”

Drone ile denetimlerde, cep telefonu ile görüşen, emniyet kemeri takmayan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere idari para cezası da uygulandı. Uygulamada 30 araç sürücüsü kontrol edilerek, 24 araç sürücüsüne 3 bin 300 TL idari para cezası uygulandı.

Drone ile denetimlerin faydalı olduğunu belirten sürücüler, uygulamayı beğendiklerini, ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçmek için yararlı olduğunu aktardı.