Karadeniz Sahil Yolu’nda trafik yoğunluğu

Ramazan Bayramı öncesinde büyük şehirlerden memleketlerine gitmek için araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar yollarda yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle yollarda araçlar uzun kuyruklar oluştururken, Ordu’nun Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri de önlemler aldı. Trafik ekipleri Karadeniz Sahil Yolu’nda trafiğin aksamaması için kontrollerde bulunarak trafiğin akışını sağlarken, yetkililer trafik yoğunluğunun bayramın birinci gününe kadar süreceğini bildirdi

Yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücülere trafik polisleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundular.

Yoğun trafiğin olması sebebiyle Karadeniz Sahil Yolu’nda çok sayıda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Trafiğin aksamaması için ise polisler devamlı devriye atarak tedbir aldı.