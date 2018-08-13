Karadeniz, sel sonrası eşsiz manzarasına kavuşuyor

Gün doğumunun eşsiz manzarasıyla Karadeniz’in buluşması havadan çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı.

Ünye ilçesinde, Cevizdere’den başlayıp Saraycık Mahallesi’ne kadar etkili olan sel tarlara, iş yerlerine ve bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Geçen altı günün ardından afetin etkileri silinmeye devam ediyor. Sel suları koparttığı toprakları Karadeniz’e akıtarak çamura bulanmasına neden olmuştu. Gün doğumunun eşsiz manzarası ile havadan çekilen görüntüler Karadeniz kendine hayran bıraktı. Gün ışığının kızıllığı denize süzülürken dalgalar ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karadeniz sahilinin bazı yerlerdin de ise ağaç ve odun parçaları durmaya devam ediyor. Vatandaşların kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak için odun toplarken aynı zamanda sahili de temizlemiş oluyor. Ordu genelinde mağdur olan vatandaşlar için kamu kurumları çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor.