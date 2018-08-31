Diğer
Kategoriler
31 Ağustos 2018 20:40

Karadeniz ve Hazar ülkeleri şampiyonası başladı

Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonası, 350’si Türkiye’den olmak üzere yaklaşık 2 bin sporcunun katılımıyla Ordu’nun Fatsa ilçesinde açılış seromonisi ile başladı.

Karadeniz ve Hazar ülkeleri şampiyonası başladı

31 Ağustos 2018 20:40


Fatsa Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen 75. Yıl Spor Salonunda başlayan şampiyonada, ev sahibi Türkiye’nin yanı sıra, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Romanya, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan’dan sporcular mücadele edecek.


Karadeniz ve Hazar Denizi’ne kıyısı olan ülkelerin sporcularını bir araya getiren şampiyona, 2 Eylül Pazar günü sona erecek.


Açılış programına Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç