Karadeniz ve Hazar ülkeleri şampiyonası başladı

Fatsa Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen 75. Yıl Spor Salonunda başlayan şampiyonada, ev sahibi Türkiye’nin yanı sıra, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Romanya, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan’dan sporcular mücadele edecek.

Karadeniz ve Hazar Denizi’ne kıyısı olan ülkelerin sporcularını bir araya getiren şampiyona, 2 Eylül Pazar günü sona erecek.

Açılış programına Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.