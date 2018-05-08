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08 Mayıs 2018 08:45

Karadeniz yaylalarında orman gülleri açtı

Karadeniz yaylalarında açan sarı ve mor renkli orman gülleri, yaylaları adeta cennetten bir köşeye çevirdi.

Karadeniz yaylalarında orman gülleri açtı

08 Mayıs 2018 08:45


Ordu’nun Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’nda açan mor ve sarı renkli orman gülleri, eşsiz güzellikleriyle görenlere adeta terapi etkisi yapıyor.


2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nın eteklerinde Nisan ayının son günlerinde açmaya başlayan orman gülleri Temmuz ayına kadar adeta doğayı süslüyor.


Ordu merkezinden 54 kilometre uzaklıkta bulunan Çambaşı Yaylası’nı ziyaret etmek isteyenler, uçsuz bucaksız ormanların yanı sıra, yaylanın büyük bölümünü kaplayan orman güllerinin güzelliğiyle karşılaşıyor.


Yaylanın mor ve sarı orman gülleri ziyaretçilerine adeta cennetten bir köşeymiş hissini veriyor.


Yayla sakinlerinden Bülent Akçay, açan orman gülleriyle Çambaşı Yaylası’nın rengarenk olduğunun altını çizdi. Akçay, “Mor ve sarı renklerle yaylada renk cümbüşü yaşanıyor. Yaylanın neresine bakarsanız bakın her yerin ayrı bir güzelliği var. İnsan burada kendisini adeta cennetten bir köşedeymiş gibi hissediyor. Bütün dertler sıkıntılar burada son buluyor” diye konuştu.


İlköğretim öğrencisi Zarife Nur Yılmaz, orman güllerinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, “Orman güllerini çok seviyorum. Çiçeklerin içinde koşmak, oyun oynamak beni çok mutlu ediyor. Benim gibi herkes bu çiçeği çok seviyor” şeklinde konuştu.


Kazim Cingirt ise, “Orman gülleri açtı, yaylanın güzelliğine güzellik kattı. Bu güzellik insanın yaşama sevincini artırıyor” ifadelerini kullandı.




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