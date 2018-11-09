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Karadeniz'de ezber bozan mahalle

Dağınık yerleşim yapısıyla bilinen Karadeniz Bölgesi’nde bu mahalle ezber bozuyor.

Dağınık yerleşim yapısıyla bilinen Karadeniz Bölgesi'nde bu mahalle ezber bozuyor.


Türkiye'de Karadeniz Bölgesi, dağınık yerleşmenin en yaygın olarak görüldüğü yerlerden birisi olarak gösterilmesine karşın, Ordu'da bir mahalle toplu yerleşimi ve tek tip boyalı evleriyle görenlerin beğenisini topluyor. Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Yeşilce Mahallesi, dağınık Karadeniz yerleşiminin aksine toplu yerleşimi beyaz boyalı duvarları ve kırmızı çatılı evleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.


Yeşilce Mahalle Muhtarı Eftar Yılmaz, mahallesinin örnek gösterilen yerlerden birisi olduğunu ifade etti. Yılın her döneminde mahalleyi birçok kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Yılmaz, “Her mevsim ayrı bir güzel olan Yeşilce mahallemizi ülkemizin her tarafından gelen ziyaretçiler çok beğeniyorlar. Yeşilcemiz doğası, insanları ve toplu yerleşimiyle parmakla gösterilen güzel bir turizm bölgelerinden birisidir” dedi.

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