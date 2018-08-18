Karadeniz’de İstanbul’u aratmayan trafik

Bölgede oluşan yoğun trafik, İstanbul’u aratmadı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde 8 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Cevizdere’de köprülerden biri yıkılmıştı. Yıkılan köprü nedeniyle tek şeritten verilen trafik adeta kilitlendi. Bayram öncesi otomobilleriyle yola çıkan bazı vatandaşların yıkılan köprüden haberi olmazken, bazıları ise televizyondan öğrendiklerini söyledi. Bayram öncesi şehir dışından yollara çıkan sürücüler ana köprü güzergahında yoğunlaşan trafik nedeniyle adım adım ilerlemeye devam ediyor.

Dün gece yarısından itibaren başlayan yoğunluğun bayram sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.