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18 Ağustos 2018 13:58

Karadeniz’de İstanbul’u aratmayan trafik

Yaşadıkları şehirlerden Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden vatandaşlar, Ordu’nun Ünye ilçesinde selden yıkılan köprü sürpriziyle karşılaştı.

Karadeniz’de İstanbul’u aratmayan trafik

18 Ağustos 2018 13:58

Bölgede oluşan yoğun trafik, İstanbul’u aratmadı.


Ordu’nun Ünye ilçesinde 8 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Cevizdere’de köprülerden biri yıkılmıştı. Yıkılan köprü nedeniyle tek şeritten verilen trafik adeta kilitlendi. Bayram öncesi otomobilleriyle yola çıkan bazı vatandaşların yıkılan köprüden haberi olmazken, bazıları ise televizyondan öğrendiklerini söyledi. Bayram öncesi şehir dışından yollara çıkan sürücüler ana köprü güzergahında yoğunlaşan trafik nedeniyle adım adım ilerlemeye devam ediyor.


Dün gece yarısından itibaren başlayan yoğunluğun bayram sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.




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