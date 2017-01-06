Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 15:54

Karadeniz’de oluşan akıntı balık fiyatlarını arttırdı

Karadeniz’de oluşan akıntı balık fiyatlarını arttırdı

06 Ocak 2017 15:54

Ordu’da hava şartlarının iyi gitmesine rağmen denizlerde oluşan akıntı balık fiyatlarını arttırdı.
Ordu’da hava şartlarının iyi seyretmesine rağmen denizde oluşan akıntılar balıkçıları olumsuz etkiliyor. Yaşanan akıntı sebebi ile azalan balıklar fiyatının ise artmasına sebep oluyor. Hemen hemen her gün fiyatı değişen hamsi 15 TL’den satılırken diğer balık türlerinde de gözle görülür artış yaşanıyor. Ordu’nun Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi’nde balıkçılık yapan Ferhat Dönek, balık fiyatlarındaki artışın mevsim şartlarından çok denizlerde zaman zaman oluşan akıntılardan kaynaklandığını söyledi.
Bu sezon genel anlamda hamsinin az olduğunu yaşanan deniz akıntıları ve mevsim şartları ile balık piyasasının her gün değişebildiğine dikkat çeken Dönek, “Bugünlerde balık az çıkıyor. Hava şartlarının iyi gitmesine rağmen denizde zaman zaman yaşanan akıntı problemi ile karşı karşıyayız. Bu sebeple balıklarda azalma yaşandı ve bu durum fiyatları arttırdı. Bugün Ordu’da balık fiyatları hamsi 15, mezgit 15, istavrit 15, sargan 15, kefal 10, levrek ve çupra 25, somon ise 17 TL’den şekillendi” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
13
°
C
Yağmurlu
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    13°C
  • Pazar
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç