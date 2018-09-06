Karadeniz’de palamut bolluğu

İri palamudun tanesini 5 TL’ye sattıklarını belirten balıkçılar, “Balık bereketi bugünlerde yaşanıyor. Vatandaşlarımız ucuz balık bulduğu için bol şekilde alıyor. Fiyatlar şuan için çok uygun” dedi.

İleri ki günlerde bu bolluk yaşanırsa palamudun tanesinin daha aşağıya düşeceğini belirten Fatsalı Balıkçı Oğuz Aygün, “Ağlardan bu dönemlerde bol palamut ve istavrit çıkıyor. Palamut balığında kampanyalar yaptık ve tanesini 5 TL’ye satıyoruz. Vatandaşlarda fiyatları uygun bulunca işlerimizde gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. Ayrıca tezgahlarda barbun 10 TL’ye, istavrit 10 TL’ye ve mezgiti 10 TL’den satıyoruz” diye konuştu.