Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 13:30

Karadeniz’de palamut bolluğu

1 Eylül günü ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açılan Fatsalı balıkçılar, bu dönemde en çok palamut avladıklarını belirttiler.

Karadeniz’de palamut bolluğu

06 Eylül 2018 13:30


İri palamudun tanesini 5 TL’ye sattıklarını belirten balıkçılar, “Balık bereketi bugünlerde yaşanıyor. Vatandaşlarımız ucuz balık bulduğu için bol şekilde alıyor. Fiyatlar şuan için çok uygun” dedi.


İleri ki günlerde bu bolluk yaşanırsa palamudun tanesinin daha aşağıya düşeceğini belirten Fatsalı Balıkçı Oğuz Aygün, “Ağlardan bu dönemlerde bol palamut ve istavrit çıkıyor. Palamut balığında kampanyalar yaptık ve tanesini 5 TL’ye satıyoruz. Vatandaşlarda fiyatları uygun bulunca işlerimizde gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. Ayrıca tezgahlarda barbun 10 TL’ye, istavrit 10 TL’ye ve mezgiti 10 TL’den satıyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç