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Karadeniz'de sonbahar bir başka güzel

Yeşilin her tonunu barındıran Karadeniz ormanları, sonbaharın gelişiyle yaprakları sararan ağaçlarla ayrı güzelliğe büründü.


İlçelerinde sık ormanları bulunduğu Ordu'da, ilkbahar ve yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarının tonlarına bıraktı. Ordu'nun Akkuş ilçesinde bulunan ve piknikçilerin vazgeçilmez yerlerinden olan Kertil Kent Ormanı sonbaharın gelmesiyle doğaseverlerin ve fotoğrafçıların daha fazla ilgisini çekiyor. Yürüyüş parkurlarının çevresini saran ağaçlardan dökülen yaprakların kapladığı yolda gezmenin keyfini yaşayan doğaseverler, ormanın içinde hem piknik yapmanın keyfini yaşarken eşsiz manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı da çektiriyorlar. Sonbaharda ayrı güzelliğe bürünen Karadeniz ormanlarını her mevsim gezenler, farklı güzellikler keşfetmenin de keyfini yaşıyorlar.

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