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15 Temmuz 2018 10:25

Karadeniz’de ‘Yılın En’leri ödüllerini aldı

Merkezi Ordu’da olan Karadeniz Haberci Dergisi’nin Karadeniz Bölgesi genelinde düzenlediği ‘Karadeniz’de Yılın En’leri’ anketinde seçilen isimler ödüllerini aldı.

Karadeniz’de ‘Yılın En’leri ödüllerini aldı

15 Temmuz 2018 10:25


Ankara’da bir otelde sunuculuğunu Şükriye Kalafat’ın yaptığı ödül gecesinde konuşan Karadeniz Haberci Dergisi sahibi Figen Çakmak, 15 yıldır Ordu’da düzenledikleri anketi bu kez Karadeniz geneline yaygınlaştırdıklarını ve daha ilk dönemde büyük ilgi gördüğünü söyledi. Çakmak, bu tür organizasyonları düzenlemeye devam edeceklerini belirtti. Gecede ödül alan isimler şöyle:


2Yılın Bakanı: Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak


Yılın Valisi: Samsun Valisi Osman Kaymak


Yılın Milletvekilleri: İsmet Uçma (AK Parti İstanbul Milletvekili), Çiğdem Karaarslan (AK Parti Samsun Milletvekili), Muhammet Balta (AK Parti Trabzon Milletvekili)


Yılın Belediye Başkanı: Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap


Yılın İlçe Belediye Başkanları: Trabzon-Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ile Giresun-Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Ordu-Kumru Belediye Başkanı G. Murat Hatipoğlu


Yılın Odası: Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası


Yılın Meslek Kuruluşu: Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası


Yılın Siyasi Parti İl Başkanı: AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek


Yılın Kurumları: Rize Çaykur ve Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü


Yılın Sivil Toplum Kuruluşu: Akkuş Ziraat Odası


Yılın Oteli: Trabzon Grand Zorlu Otel


Yılın Derneği: Ordu Akpınarlılar Kültür Derneği


Yılın Kurumu: DOKA


Yılın Özel Hastanesi: Özel Ordu Umut Hastanesi


Yılın Devlet Hastanesi: Trabzon-Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi


Yılın Sağlık Kuruluşu: Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü


Yılın İş Adamı: Şevki Çamkerten ve Murat Sanmak


Yılın Eğitim Kurumu: Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi


Yılın Hizmet Ödülü: Ordu-Fatsa Halk Eğitim Müdürlüğü ile Trabzon-Müzik Öğretmeni Sevilay Çakmak ve Orkestrası


Onur Ödülleri: Ertuğrul Yüksel (mali müşavir), Veliittin Küçük (iş adamı)"


Geceye 15 Temmuz programları sebebiyle katılamayan Samsun Valisi Osman Kaymak’ın ödülünü Samsun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatma Dursun Atalay, eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap’ın ödüllerini de basın danışmanları alırken, katılamayan diğer isimlere plaketlerinin ayrıca gönderileceği öğrenildi. Ödüllerin verilmesinin ardından Ordu-Fatsa Halk Eğitim Müdürlüğü Halk Oyunları ekibinin gösterisi ve müzik öğretmeni Sevilay Çakmak ve orkestrası geceye renk kattı.




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