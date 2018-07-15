Karadeniz’de ‘Yılın En’leri ödüllerini aldı

Ankara’da bir otelde sunuculuğunu Şükriye Kalafat’ın yaptığı ödül gecesinde konuşan Karadeniz Haberci Dergisi sahibi Figen Çakmak, 15 yıldır Ordu’da düzenledikleri anketi bu kez Karadeniz geneline yaygınlaştırdıklarını ve daha ilk dönemde büyük ilgi gördüğünü söyledi. Çakmak, bu tür organizasyonları düzenlemeye devam edeceklerini belirtti. Gecede ödül alan isimler şöyle:

2Yılın Bakanı: Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Yılın Valisi: Samsun Valisi Osman Kaymak

Yılın Milletvekilleri: İsmet Uçma (AK Parti İstanbul Milletvekili), Çiğdem Karaarslan (AK Parti Samsun Milletvekili), Muhammet Balta (AK Parti Trabzon Milletvekili)

Yılın Belediye Başkanı: Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap

Yılın İlçe Belediye Başkanları: Trabzon-Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ile Giresun-Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Ordu-Kumru Belediye Başkanı G. Murat Hatipoğlu

Yılın Odası: Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

Yılın Meslek Kuruluşu: Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

Yılın Siyasi Parti İl Başkanı: AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek

Yılın Kurumları: Rize Çaykur ve Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Yılın Sivil Toplum Kuruluşu: Akkuş Ziraat Odası

Yılın Oteli: Trabzon Grand Zorlu Otel

Yılın Derneği: Ordu Akpınarlılar Kültür Derneği

Yılın Kurumu: DOKA

Yılın Özel Hastanesi: Özel Ordu Umut Hastanesi

Yılın Devlet Hastanesi: Trabzon-Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi

Yılın Sağlık Kuruluşu: Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü

Yılın İş Adamı: Şevki Çamkerten ve Murat Sanmak

Yılın Eğitim Kurumu: Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Yılın Hizmet Ödülü: Ordu-Fatsa Halk Eğitim Müdürlüğü ile Trabzon-Müzik Öğretmeni Sevilay Çakmak ve Orkestrası

Onur Ödülleri: Ertuğrul Yüksel (mali müşavir), Veliittin Küçük (iş adamı)"

Geceye 15 Temmuz programları sebebiyle katılamayan Samsun Valisi Osman Kaymak’ın ödülünü Samsun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatma Dursun Atalay, eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap’ın ödüllerini de basın danışmanları alırken, katılamayan diğer isimlere plaketlerinin ayrıca gönderileceği öğrenildi. Ödüllerin verilmesinin ardından Ordu-Fatsa Halk Eğitim Müdürlüğü Halk Oyunları ekibinin gösterisi ve müzik öğretmeni Sevilay Çakmak ve orkestrası geceye renk kattı.