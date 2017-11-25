Karadeniz’e yeni kayak tesisi

Ordu ili ve Doğu Karadeniz kış turizmine ve kayak sporunu ivme kazandırması beklenen Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde Çambaşı Yaylası’nda bulunan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, kalabalık bir topluluğun katılımıyla hizmete açıldı. Açılış töreninin ilk konuşmasını yapan Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, daha önce hayal ettikleri bir yatırımın gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Kaya, “Bu kayak merkezi, yanında otelleri ve diğer tesisleri ile birlikte ekonomi, spor ve turizm açısından bölgenin en cazibeli haline gelecek” dedi.

"Artık kış turizmi giderek gelişiyor"

Törende bir konuşma yapan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Çambaşı Kış Sporları Merkezi’nin şu an itibariyle Karadeniz’in en büyük kayak merkezi olma özelliğini taşıdığını belirtti. Kayak Federasyonu olarak işletecekleri bu tesisin bölge turizmine ve kış sporlarına büyük hizmet edeceğini belirten Yarar, “Bu tesis gençlerimize kış sporları konusunda çok önemli bir gelişim imkanı sağlayacak. Böyle bir tesis Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın desteği olmasaydı açılmamış tesisler listesine girecekti” diye konuştu.

Yarar, şöyle devam etti:

“Şu anda tek eksiğimiz 50 santim daha kar olması. Tesis onun dışında yüzde 75 seviyesinde hazır hale geldi. Daha fazla kar için snowkar araçları yolda geliyor. Türkiye gibi kış sporları gelişme içerisinde olan bu ülke için bu çok önemli bir tesis. Türkiye gibi yüzde 60’ı dağlık olan bir ülkede artık kış turizmi öncelikle hale gelmiştir. Artık Türkiye kış turizmine hızlı yatırım yapacak. Kış turizmi olan bölgelerde otel ve ek yatırımlarını teşvik edecek. Ve sporcu gelişimi için bir devlet politikası haline gelecek. Biz istiyoruz ki, Ordu’da ilk orta ve lisede okuyan öğrencilerimizin tamamına planlı bir şekilde hepsine kayak öğretelim. Bölgedeki bütün okullarımızdaki öğrencilerimize kayak öğretelim. Çünkü gençlerimiz bu sporla tanışmış olsun ki Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 2026 olimpiyatlarına Ordu’dan da sporcu katılsın.”

5 yıldızlı otel müjdesi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’da yaptığı konuşmada, Çambaşı Kış Sporları Merkezi için bugüne kadar 35 milyon lira harcandığını belirtti. Ordu için havalimanının açılması ne kadar önemliyse bu tesisin de açılmasının o kadar önemli olduğunu belirten Yılmaz, “Burada hem istihdama hem de turizme yönelik yatırımlar olacak. Şu anda 3 yıldızlı bir otelimiz var Çambaşı Yaylası’nda. Bu bizi bir yıl idare eder. Gelecek yıl yüzde 70’i Ordulu iş adamlarımızın oluşturduğu bir oluşum 5 yıldızlı oteli buraya kazandıracak. Yaklaşık 8 aylık süre içinde Ordu turizmine kazandıracağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kalabalık bir topluluk eşliğinde kurdele kesilerek kış sporları merkezi hizmete girdi. Açılışa katılan vatandaşlar telesiyejlerle gezme ve kayak yapma fırsatı buldu.

Açılış törenine ayrıca Ordu Vali Vekili Adem Öztürk, Gülyalı Belediye başkanı Talip Şen, Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, Gürgentepe Belediye Başkanı Yener Yalçınkaya ve kalabalık bir topluluk katıldı.