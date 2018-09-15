Karadeniz'in ilk dikey bahçesi Ordu'da

Ordu, doğal güzelliklerinin yanı sıra uygulanan farklı peyzaj düzenlemeleriyle Karadeniz Bölgesi'ndeki en güzel illerin başında geliyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları ve farklı peyzaj düzenlemeleri ile dikkatleri üzerine çeken Ordu'da Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında dikey bahçeler oluşturulması için çalışma başlatıldı. Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa uygulanacak olan Dikey Bahçe Projesi ile kentin cazibesini artırma adına önemli bir çalışma daha hayata geçmiş olacak.

Altınordu ilçesindeki üç önemli güzergâhta hayata geçirilecek Dikey Bahçe Projesi, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki iki ayrı noktada ve şehrin önemli seyir teraslarından olan Boztepe yolu üzerinde uygulanacak. Proje ile Ordu'nun modern yaşam alanlarına renk katılırken turizm faaliyetleri canlandıracak. Proje strafor, rölyefler ve canlı bitkilerden oluşacak. Bodur defne, hanımeli çalısı, cennet bambusu, ardıç, taflan, yıldız çalısı ve bodur çalılıkları kullanılarak estetik bir görüntü elde edilecek. Proje tamamlandığında şehrin görselliği ve estetiği ön plana çıkarılırken Ordu'nun şadırvan, teleferik, deniz feneri gibi tarihi ve kültürel değerleri yansıtılacak.