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31 Ağustos 2018 12:25

Karadenizli balıkçılarda sezon heyecanı

Karadenizli balıkçılar, bu gece yarısından sonra başlayacak olan yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı.

Karadenizli balıkçılarda sezon heyecanı

31 Ağustos 2018 12:25


Denizlerdeki av sezonu, bu gece saat 00.00’dan sonra başlıyor. 15 Nisan tarihinde başlayan yasak ile teknelerini limana çeken, onardıkları tekneleri ve ağlarının son kontrollerini yapan balıkçılar, ‘Vira Bismillah’ diyerek mavi sulara açılmayı dört gözle bekliyor. Denize açılmalarına saatler kala iyice heyecanlanan ve son rötuşlarını tamamlayan balıkçılar, yeni sezondan oldukça yüksek beklentilerinin olduğunu belirterek, vatandaşların bol bol balık yiyeceklerini de aktarıyor.


Balıkçı Birol Karadeniz, “Nisan ayının 15’inden itibaren hazırlıklarımız ile uğraştık. Ağlarımızı tamir edip, teknelerin bakımını yaptık. Bütün personelimizi çağırdık, kurbanımızı da kestik, bu gece saat 00.00’da ‘Vira Bismillah’ deyip denize açılacağız. Halkımıza daha ucuz ve daha kaliteli balık tutmak için çalışacağız” diyerek, bereketli bir sezon umduklarını aktardı.


“Gürcistan-Hopa sınırına kadar gideceğiz” diyen Karadeniz, “Palamut nerede balıkçı orada. Bizim bir sınırımız yok. Balık Türkiye sularında neredeyse, balıkçılar da orada” şeklinde konuştu.


Diğer balıkçılar da sezondan umutlu olduklarını belirterek, Karadeniz sularına açılmayı beklediklerini aktardılar.




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