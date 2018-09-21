Karadenizli balıkçıların gece mesaisi

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte Karadeniz'e açılan Ordulu balıkçılar, sezondan beklediklerini alabilmeleri için akşamdan sabaha kadar yoğun bir tempo sergiliyor.

Denizlerdeki avlanma sezonu 1 Eylül tarihinden itibaren başladı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Karadeniz'de de balıkçılar, ‘Vira Bismillah' diyerek tekneleriyle açıldı. Bu yıl, istedikleri bereketi palamut balığından bulan balıkçılar için bu sezon, öncekilere göre daha hareketli geçiyor.

Akşam saatlerinde güneşin batmasıyla birlikte Karadeniz'in hırçın sularına açılan balıkçılar, nasiplerini yakalayabilmek için ağlarını atıyor. Kıyıdan uzakta avlanmaya çalışan balıkçılar, sezonun bu yıl iyi gittiğini ancak kimi zaman elleri boş döndüklerini, bunun nedeninin de suların halen sıcak olmasından kaynaklandığını ifade ediyor. Bazı zamanlar istedikleri kadar balığı avlamak için sabahın ilk ışıklarına kadar bekleyen balıkçılar, sezon boyunca hayatlarının büyük bir kısmının denizlerde geçtiğini de belirtiyor.

Yemek ve manzara denizden

Gecenin ilerleyen saatlerinde acıkan balıkçılar, yakaladıkları palamutlarla kendilerine denizin ortasında adeta ziyafet çekiyor. Karadeniz'in incisi olarak adlandırılan Ordu manzarası eşliğinde yemek yiyen balıkçılar, ömürlerinin geçtiği teknede çay keyfi yapmayı da ihmal etmiyor.

Balıkçı ve teknenin sahibi Taner Özbekçi, palamut balığının şu anda denizde bol görüldüğünü söyledi. Kendilerinin, kıyı balıkçısı olmasından dolayı büyük tekneler kadar avlanamadıklarını ifade eden Özbekçi, yakıt fiyatlarının yüksek olmasının kendilerini etkilediğini aktardı. Özbekçi, “Balık fiyatları bazen iktidarsız oluyor. Bizden alınan fiyatlar ile tezgahta satılanlar arasında büyük bir fark oluyor” dedi.

“İlerleyen zamanlarda balık daha çok bollaşacak”

Şu an sezonun başı olmasına rağmen beklediklerinden fazla palamut avladıklarını dile getiren Özbekçi, ilerleyen zamanlarsa suyun soğuması ile daha çok balık avlanmayı hedeflediklerini kaydetti. Özbekçi, “Sezonun başı olmasına rağmen palamut balığı bol gözüküyor. İlerleyen zamanlarda suyun soğuması ile balığın biraz daha bollaşacağına inanıyoruz. Geçen yıla göre bu sezon daha iyi. Gırgır tekneleri geçen yıl palamut balığı avlayamadı, biz kıyı balıkçıları olarak daha iyiydik. Fiyatlar geçtiğimiz yıl daha düşüktü. Bu sene balık daha bol olmasına rağmen fiyatlar az daha farklı” şeklinde konuştu.

“Sezon umduğumuzdan daha hareketli”

Balıkçı Taner Özbekçi, "Umduğumuzdan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Şu an sezon açılalı yaklaşık 20 gün oldu, beklediğimizden fazla balık var. Eylül ayında özellikle Karadeniz Bölgesi'nde avlanma vasat geçiyordu. Balık bize kendini avlatmıyordu. Bu sene çok daha iyi" diye konuştu.

Balıkçılardan Gökmen Aydınhan ise açıldıklarında en az 100 tane balık avlanmaları gerektiğini, bunun altının zarar olduğunu belirterek, "İnşallah şu an palamut balığı bol görülüyor. Havalar soğuk giderse biraz daha iyi olacağını düşünüyoruz. Şu an attığımız ilk ağda 24 balık aldık. Yine atmaya devam edeceğiz, sabaha kadar artık ne toplarsak. Avlanmada 100 balıktan az avlanmak bizleri kurtarmaz. Masrafları kurtarmamız için en az 100 balığın ağlara takılması lazım. Denizde istavrit, çinakop ve diğer balıklar da bol görülüyor. Vatandaşlar bu sene bol bol balık yiyecekler” ifadelerini kullandı.

Balıkçıların attığı ağlarda ise son 2 gündür balık sayısının düşük olduğu ve bu süre içerisinde istediklerini kadar avlanamadıkları ileri sürüldü.