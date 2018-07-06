Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 13:52

Karataş: “Ekonomiye odaklamalıyız”

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası(FATSO) Başkanı Tayfun Karataş, seçimin bittiğini, artık ekonomiye odaklanılması gerektiğini söyledi.

Karataş: “Ekonomiye odaklamalıyız”

06 Temmuz 2018 13:52


Tayfun Karataş yaptığı açıklamada, “Ülkemiz ve bölgemiz bir seçim sürecini kazasız belasız bir şekilde hayırlısı ile atlattı. Seçim sonuçlarının hayırlar getirmesini dilerim. Ordu ilimiz adına seçilen 6 milletvekilimiz var. Bölgelerimizin sorunlarına ivedilikle yaklaşacaklar ve sorunları çözeceklerine inanıyorum. FATSO olarak her zaman bölgemizin sorunlarını gündeme taşımaya devam ediyoruz. Bizlere ziyarete gelen vekillerimize de güncel durumlarla ilgili bilgiler aktardık. Son yıllarda ilçemizin olmazsa olmazı olan organize sanayi bölgesi ile gündem yaparak buranın gelişmesi için daha çok istihdam sağlanması için burayı hep ön planda tutuyoruz. Organize sanayi bölgemizin ikinci etap kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. 12 milyon TL gibi bir rakam kamulaştırma bedeli kapsamında ödendi. Geriye kalan 45 milyon TL’nin yakın bir zamanda ödenmesi gerekiyor ilk etapta. Bölge milletvekillerimizin ilk olarak bölgemizde ki bu sorunu çözmesini istiyoruz. Artık seçim işi bitti, ülkemizde ekonomiye odaklamamız gerekiyor. Kalkınmaya, istihdama ve güçlü bir ekonomiye odaklanmamamız gerekiyor. Piyasalar seçim öncesi darboğazdaydı ve seçimler sonrası bu sorunların bitmesi gerektiği düşüncesindeyim. Ekonomimizi mutlaka rahatlatmamız gerekiyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
25
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç