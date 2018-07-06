Karataş: “Ekonomiye odaklamalıyız”

Tayfun Karataş yaptığı açıklamada, “Ülkemiz ve bölgemiz bir seçim sürecini kazasız belasız bir şekilde hayırlısı ile atlattı. Seçim sonuçlarının hayırlar getirmesini dilerim. Ordu ilimiz adına seçilen 6 milletvekilimiz var. Bölgelerimizin sorunlarına ivedilikle yaklaşacaklar ve sorunları çözeceklerine inanıyorum. FATSO olarak her zaman bölgemizin sorunlarını gündeme taşımaya devam ediyoruz. Bizlere ziyarete gelen vekillerimize de güncel durumlarla ilgili bilgiler aktardık. Son yıllarda ilçemizin olmazsa olmazı olan organize sanayi bölgesi ile gündem yaparak buranın gelişmesi için daha çok istihdam sağlanması için burayı hep ön planda tutuyoruz. Organize sanayi bölgemizin ikinci etap kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. 12 milyon TL gibi bir rakam kamulaştırma bedeli kapsamında ödendi. Geriye kalan 45 milyon TL’nin yakın bir zamanda ödenmesi gerekiyor ilk etapta. Bölge milletvekillerimizin ilk olarak bölgemizde ki bu sorunu çözmesini istiyoruz. Artık seçim işi bitti, ülkemizde ekonomiye odaklamamız gerekiyor. Kalkınmaya, istihdama ve güçlü bir ekonomiye odaklanmamamız gerekiyor. Piyasalar seçim öncesi darboğazdaydı ve seçimler sonrası bu sorunların bitmesi gerektiği düşüncesindeyim. Ekonomimizi mutlaka rahatlatmamız gerekiyor” dedi.