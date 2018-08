Karataş: "Fındık bizim milli ürünümüzdür"

Devlet her zaman bunun destekçisi olmak zorundadır. Devletin işin içinde olması fındığımıza her zaman değer katacaktır” dedi.

Tayfun Karataş yaptığı açıklamada, “Fındıkta reel kararlar alınmalarıdır. İlimizde yaşayan çoğu kişinin tek geçim kaynağı fındıktır. Tabii fındıkta istenilen fiyatı bulamayınca vatandaşlarımız farklı illere veya yurt dışına çalışmaya gidiyorlar. Fındık ülkemiz için stratejik ve milli bir üründür. Devlet her zaman bunun destekçisi olmak zorundadır. Devletin işin içinde olması fındığımıza her zaman değer katacaktır. İşçi maliyeti, toplama maliyeti fındığın satış fiyatını geçtiği için ister istemez gerçek bir fiyat belirlenmeli ve her yıl bu rakamın altında fındık fiyatları olmamalıdır. Rekolte 600 Bin Ton açıklandı fakat sahil kesiminde ve üst kesimlerde o kadar fındık bize göre yok. Asgari olarak TMO’nun fındık alım fiyatı 13 ile 13,5 TL’nin altında olmaması gerekir. Maliyetler yüzde 20 arttı ve geçen yıla göre daha fazla masraf oluyor. Bu duruma hükümetimizin el atmasını kesinlikle bekliyoruz. Arzu edilen fiyatı hükümetimiz üreticimize sağlayacaktır. Üreticilerimiz fiyatlardan memnun olduğunda bölgemize ekonomik olarak da yansıyacaktır. Esnaflarımıza borcu olanlar çiftçilerimizdir. Bölgemiz milletvekillerinin bu konuda yetkililere ilgili bilgileri vermelerini istiyoruz. Fındık bölgemizin olmazsa olmasıdır. 8 milyon üreticinin geçim kaynağıdır fındık. Geçici çözümler yerine kalıcı çözümler sağlanması gerekiyor” diye konuştu.