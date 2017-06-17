Karataş: “Üretime dayalı bir ekonomi için çalışmamız gerekiyor”

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş yaptığı açıklamada, “İkinci etap organize sanayi bölgesi için kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Tüm yetki bu anlamda ilçe belediyemizde. Her bir arsa sahibi ile uzlaşarak bağlı bulunduğu ilgili bakanlığa gerekli dosyayı gönderiliyor. Sonrasında bakanlıktan arsa sahiplerine ödemesini gerçekleştirecek. Fatsa ilçemiz büyüyecekse, gelişecekse tek çaresi organize sanayi bölgesidir. 14 Bin insan şuanda orada çalışıyor. Fatsa’da kurumlar vergisinde ilk 5’e giren yerler ise organize sanayi bölgesinde faaliyetini gösteren fabrikalardır. Devamlı üretmemiz gerekiyor, bu sayede büyüyeceğimize inanıyorum. Bu anlamda ilçemizin geleceği parlaktır. Organize sanayi bölgesinin burada olması bizler için önemli bir avantajdır. Artık bölge olarak üretime dayalı bir ekonomi anlayışını benimsememiz gerekiyor. Fındık bölgemizin en önemli geçim kaynağıdır. Fakat bize göre fındık artık ek geçim kaynağı olması gerekiyor” diye konuştu.