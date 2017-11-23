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23 Kasım 2017 14:11

Karda donmak üzere olan at kurtarıldı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde kar ve soğuk nedeniyle donmak üzere olan bir at vatandaş tarafından kurtarıldı.

Karda donmak üzere olan at kurtarıldı

23 Kasım 2017 14:11


Kabadüz ilçesi Turnalık Yaylası’nda başıboş dolaşan bir at hayırseverler tarafından donmadan son anda kurtarıldı. Turnalık Mahallesi’nde yaşayan Serdar Şimşek, yaylada başıboş dolaşan bir atı kar ve soğuk nedeniyle donmaktan kurtardıklarını söyledi. 2 gün boyunca hayvanı yaylada yakalamaya çalıştığını belirten Şimşek, "Yaylamıza başıboş bırakılan bir atı, iki gün süren takibin ardından yakalamayı başardık. Yaylada şiddetli kar yağışı ve çok soğuk var. Bu soğukta hayvanın dışarıda ölüme terk edilmesini doğru bulmuyoruz. Bizler sıcak evlerimizde üşürken o hayvanın dışarıda kalmasına razı olamazdık. İki gün hayvanı yakalamaya çalıştık ve sonunda yakalayarak ahırımıza aldık. Şimdi hayvanın karnını hem doyuyor hem de soğuktan koruyoruz" dedi.




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