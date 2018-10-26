Karda mahsur kalanları jandarma kurtardı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan aynı araçtaki 5 kişi, jandarma tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Ekinci idaresindeki otomobil Çambaşı-Yeşilce yolunda dün akşam saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Kara saplanan araçta bulunanlar, yetkililerden yardım istedi. Durumu haber alan jandarma, kısa sürede olay yerine ulaştı.

Jandarma 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak Çambaşı Yaylası'nda bir otele yerleştirildi. Kendilerine yardımcı olan jandarmaya teşekkür eden Ali Ekinci, "Dün akşam saatlerinde aracım yoğun kar yağışına yakalandı. Kara saplanan aracımı tüm uğraşlarımıza rağmen kardan kurtaramadık. Yardımımıza jandarma gelerek bizleri kurtardı” dedi.