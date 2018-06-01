Kardeş katili, 3 yıl sonra İstanbul’da yakalandı

İkizce ilçesi Şenbolluk Mahallesi’nde 21 Ağustos 2015 tarihinde arazi anlaşmazlığından dolayı meydana gelen olayda İsmail Gümüş ve Hüseyin Gümüş, üvey ağabeyleri Veysel G. tarafından öldürüldü. Olayın ardından firar eden Veysel G.’den yaklaşık 3 yıl boyunca haber alınamadı.

İkizce Jandarma Komutanlığının yaptığı istihbari çalışmalar sonunda Veysel G.’nin İstanbul’da olduğu öğrenildi. Bunun üzerine İkizce İlçe Jandarma Komutanlığından görevlendirilen 1 astsubay ve 1 uzman jandarmadan oluşan ekip, Veysel G.’yi Gaziosmanpaşa’nın Fatih Mahallesi’nde otomatik para çekme makinesinden para çekerken yakaladı. Veysel G.’nin üzerinden Mevlüt Alyamaç adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.

Veysel G. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 30 Mayıs’ta sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.