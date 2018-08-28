Kargolar ve otogarlar fındık çuvalları ile doldu

Fındığını bitiren gurbetçi üreticiler kendileri için ayırdıkları fındıkları kargo ve otobüslere teslim ederek yaşadıkları şehrin yolunu tutuyor. Kargo ve otobüs işletme sahipleri, “Özellikle fındık döneminde yoğunluk yaşanıyor. Gurbetçi üreticiler ve hediye göndermek isteyen vatandaşlar kargolarımıza gelerek fındıklarını gönderiyorlar. Bizler de fiyat konusunda üreticilerimize yardımcı oluyoruz” dediler.

Otogardaki firma yetkilileri, “Şehir dışında yaşayan vatandaşlarımız çuvallar içinde fındıkları evlerine götürüyorlar. Firma yetkilileri ne kadar sınırlama koysalar da vatandaşlar bu sınırlamayı fazla dikkate almıyorlar. Çok yükü olanlardan ise firma sahipleri bagaj parası alıyorlar. Bu ay fındık dönüşü olduğu için genelde yük fındık oluyor. Şehir dışında yaşayan vatandaşlarımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Çok yükü olan vatandaşlarımızdan da mağdur etmeme adına bagaj parası alıyoruz. İşlerimiz geçen yıllara göre daha az. Bu yüzden her yolcu bizim için altın değerindedir” diye konuştular.