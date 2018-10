Son İçişleri Bakanlığı Kaymakamlar Kararnamesiyle Ordu'ya ilk kez karı-koca kaymakam atandı. Atama kararnamesi 95 yıllık tarihe sahip Ordu'da ilklere sahne oldu. Kararnameyle birlikte Ordu'da ilk kez bir kadın kaymakam atanırken yine ilk kez karı-koca kaymakam görev yaptı. Bir ay önce evlenen çiçeği burnunda kaymakam çift görevlerine başladı.

İçişleri Bakanlığının bir ay önce yayınladığı 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Ordu'ya 3 yeni kaymakam atandı. Bu 3 kaymakamdan 2'si henüz bir ay önce evlenen Özdemir çifti oldu. Memuriyet hayatına başladıktan sonra Antalya'nın Gündoğmuş İlçe Kaymakamı olarak görev yapan Nursel Özdemir, Ordu-Gürgentepe Kaymakamlığına, Denizli-Beyağaç Kaymakamı olan eşi Necdet Özdemir ise Gölköy ilçesine atandı. 1 Eylül'de yayımlanan kararnamenin ardından 3 Eylül'de evlenerek dünya evine giren kaymakam çift, eski görev yerlerinden ayrılmalarının ardından birbirlerine 16 km uzaklıkta olan Gölköy ile Gürgentepe'ye gelerek ön hazırlıklarını yaptı. Gölköy ilçesine ikamet etmeye karar veren çift, görevlerine başladı.

İlk olarak Ordu Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret eden çift daha sonra kaymakamlar toplantısına katıldı. Kaymakamlar toplantısında kıdem farkı sebebiyle bir sıra aralıklı oturan çift, daha sonra Koordinasyon Kurulu toplantısına katılarak il geneli ve ilçelerde yapılan yatırımlar hakkında bilgi sahibi oldu.

“Halkın yanında olacağız”

Ordu'nun 95 yıllık cumhuriyet tarihinde ilk kadın kaymakamı olan Nursel Özdemir, eşiyle bir kaymakamın veda yemeğinde tanıştıklarını söyledi. Nursel Özdemir, "Evleneli bir ay oldu. Eşimle başka bir meslektaşımızın veda yemeğinde tanıştık. Kaymakam bey benden 4 dönem üst. Kendisi 9 yıl, ben ise 3,5 yıldır kaymakam olarak görev yapıyorum. Daha yeni geldiğimiz için yavaş yavaş alışıyoruz. Daha ilçeyi bile tam olarak göremedik” dedi.

Bir idareci olarak her zaman halkın yanında olacaklarını dile getiren Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir, "Sayın Valimizin bizlere sürekli söylediği, kendisinin başlatmış olduğu ‘Gönülden Gönüle' projesi var. Sürekli halkın içinde, onlarla birlikte olacağız. Biz onların, onlar da bizim soframızda olacak. Onlarla birlikte çay içeceğiz. Gördüğüm kadarıyla Gürgentepe ilçesi ile Gündoğmuş'un coğrafi yapısı birbirine benziyor, ikisi de dağlık bir kesim. İnsanlar idarecisini kendi içinde görmeyi seviyor ve onlarda güzel bir söz duymayı seviyorlar. Onlarla ne kadar iç içe olursak, sorunları daha çabuk kavrayabiliyoruz ve nasıl çözüm sunabileceğimizi görüyoruz" diye konuştu.

Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir'in eşi Gölköy Kaymakamı Necdet Özdemir de duygularını şöyle anlattı:

"Biz daha ilçelerimize doğru dürüst gidemedik, bugün toplantı ile görevimize başladık sayılır. Yaklaşık 1 ay önce evlendik. Birlikte yeni yeni yaşamaya başladık sayılır. Çünkü tayin dolayısıyla evlilikten sonra ilçelerimize dönüp, oralardan ayrılışlarımızı yapıp buraya geldik. O yüzden çalışmak nasıldır bilmiyorum ama ben iki yan yana ilçede çalışmanın zevkli olacağını düşünüyorum. Gürgentepe daha önce Gölköy'ün bir mahallesiymiş ve daha sonradan ilçe olan bir yer. Aslında çok farklı yerler değil. Birbirimize tecrübelerimizi aktaracağız. Birbirimizden yararlanacağız. Daha da güzel bir yönetim olacağını düşünüyorum.”

Gölköy'de ikamet edecekler

Her iki ilçede kaymakamlık lojmanı olduğunu ancak kendisinin görev yaptığı Gölköy'de kalmaya karar verdiklerini belirten Necdet Özdemir, “Şu an için Gölköy'de kalmaya karar verdik. Normalde aslında her gün diğer ilçeye gidip gelmesi gereken belki bendim ama bu seferlik Gölköy'ü tercih ettik. Gölköy biraz daha büyük bir ilçe ve imkanları daha da elverişli. O yüzden şu anda Gölköy'ü tercih ettik” şeklinde konuştu.