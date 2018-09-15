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Kasasında hurda otomobil taşıyan kamyon, görenleri şaşırttı

Ordu’da kasasında tedbirsiz bir şekilde hurda otomobilleri taşıyan kamyon, görenleri hayrete düşürdü.

Ordu'da kasasında tedbirsiz bir şekilde hurda otomobilleri taşıyan kamyon, görenleri hayrete düşürdü.


Ordu-Fatsa karayolu üzerinde kasasında iki hurda otomobili sadece bir ip ile bağlayarak trafikte seyreden kamyon, arkasında seyreden bir sürücü tarafından görüntülendi. Güvenliksiz bir şekilde iki hurda otomobili sadece bir ip bağlayarak trafiğe çıkan kamyon şoförüne tepki gösteren sürücü, “Yanından geçerken bile hurda otomobiller sallanıyordu ve her an düşebilirdi. Hurda otomobiller yola düşecekler diye korkusuyla araç sürdük” dedi.

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