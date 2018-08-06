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06 Ağustos 2018 12:57

Kaya: “Yeni hizmet binamız en kısa sürece hizmete girecek”

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden, Kabadüz Belediye Başkanlığı yeni hizmet binası inşaat alanında çalışmaları yerinde inceledi.

Kaya: “Yeni hizmet binamız en kısa sürece hizmete girecek”

06 Ağustos 2018 12:57


Kabadüz ilçesinde modern mimari yapısı ile dikkatleri üzerine toplayan yeni hizmet binası en kısa sürede hizmete kazandırılması amacıyla çalışmalar aralıksız sürüyor.


İlçe merkezinde Belediye Başkanlığı yeni hizmet binası inşaat alanında çevre düzenlemesi çalışmalarını inceleyen Başkan Kaya, inşaatı devam eden belediye hizmet binasında incelemelerde bulunduğunu söyledi.


Çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Kaya, “Ordu Büyükşehir Belediyemizle birlikte tüm amacımız Kabadüz’ü göze ve gönüllere hitap edecek bir kimliğe kavuşturmaktır. İlçemizin aldığı önemli projelerden bir tanesi olan yeni belediye hizmet binamızı, inşallah en kısa zamanda tamamlanarak hakkımızın hizmetine sunacağız” dedi.




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