Kayıp silahlar bulundu

Valiler Kararnamesi ile Sakarya Valiliğine atanan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yaptığı açıklamada geçen yıl 31 Temmuz’da Mesudiye’ye bağlı Topçam Mahallesi Tertil mevkisinde operasyon yürüten askerlere bir grup PKK’lı tarafından ateş açıldığını, saldırıda 3 askerin şehit edildiğini, 2 askerin ise yaralandığını hatırlattı. Saldırı sonrası şehit askerlerin silahlarını da alan PKK’lıların kaçarak izini kaybettirdiğini belirten Vali Balkanlıoğlu, aradan geçen 11 ayın ardından şehit askerlere ait silahların olay yerinin 5 kilometre uzağında ormanlık alanda gömülü halde bulunduğunu ifade etti. Vali Balkanlıoğlu, geçen yıl güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu 3 askeri şehit eden PKK’lı teröristlerden 7’sinin Ordu kırsalında öldürüldüğünü belirterek, bölgeye yeni sızmaların önüne geçilmesi amacıyla tüm güvenlik güçlerinin ellerinden geleni yaptığını bildirdi.