Kaymakam Erten: “Altınordu güzel hizmetler alacak”

Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan'ın hayırlı hizmetlerde bulunacağına inandığını söyledi.

Eski Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesinin ardından Altınordu Belediye Başkanlığını vekaleten yürüten Celal Tezcan, Altınordu Belediye Meclisinde yapılan seçim ile başkanlığa asaleten seçildi. Bu kapsamda Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten Başkan Tezcan'a iadeyi ziyaret gerçekleştirdi.

Erten: “İş birliği içinde güzel hizmetler yapacağız”

Gerçekleşen ziyarette konuşan Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanlığına seçilen Celal Tezcan'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Başkan Tezcan'ın geçmişte bürokrasi tecrübesi olduğunu ifade eden Erten, “Altınordu Belediye Başkanlığına seçilen Celal Tezcan beye hayırlı olsun diyor, başarılar diliyoruz. Kendisi zaten daha önce de kamuda bürokraside tecrübesi olan Özel İdarede Genel Meclis Vekilliği yapmış, değerli bir belediye başkanımız. Tabii bu süreçte başarılı çalışmalara imza atacağına eminiz. Hep beraber genel ve yerel yönetim olarak, iş birliği halinde güzel hizmetlere vesile olacağız” dedi.

Başkan Tezcan'dan Erten'e teşekkür

Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, kendisini ziyaret eden ve güzel dileklerde bulunan Erten'e teşekkür etti. İşbirliği içerisinde başarılı hizmetlere imza atacaklarını dile getiren Tezcan, “Allah, aldığımız bu görevde bizleri mahcup etmesin. Sizlerin de yardım ve desteklerini her zaman bekliyoruz. Sizleri yanımızda hissettiğimizde daha iyi hizmetler yapacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.