Kaymakam Özerden’den mevsimlik tarım işçilerine yakın ilgi

Ulubey ilçesinde Kaymakam Özerden, mevsimlik işçilerin çadırında onlarla sohbet etti, ikram edilen çayı içti.

İlçeye gelen mevsimlik işçilerin 30 ila 40 gün boyunca fındık bahçelerinde çalışacaklarını belirten Özerden, kendilerini ziyaret ederek istek ve sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Ziyarette mevsimlik fındık işçileri kendilerine gösterdiği yakın ilgi için Kaymakam Özerden’e teşekkür etti.

Kaymakam Özerden’e, İlçe Emniyet Amir Vekili İbrahim Katılmış ve Jandarma Komutan Vekili Mehmet Kuzgun eşlik etti.