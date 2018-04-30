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30 Nisan 2018 19:37

Kaymakamdan anlamlı günde duygulandıran ziyaret

Ordu’da kandil günü karşılarında kaymakamı gören hasta ve yaşlıların gözleri yaşardı.

Kaymakamdan anlamlı günde duygulandıran ziyaret

30 Nisan 2018 19:37


Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, kandil günü hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, hem kandillerini kutladı hem de gönüllerini kazandı.


Tüm gün ilçe genelindeki yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret eden Kaymakam Özerden, ziyaret ettiği ailelerin kandilerini kutlayarak,kendileri çeşitli hediyeler verdi.


Ziyaret ettiği ailelerle sohbet eden Kaymakam Özerden, "Bizler sizlerin mutlu veya zor gününüzde yanınızda olduğumuz gibi böyle özel günlerde de her zaman yanınızdayız. Rabbım hepimizi sevdiklerimizle birlikte sağlık ve mutlulukla nice kandillere ulaştırsın" dedi.


Kendilerini evlerinde ziyaret ederek kandillerini tebrik eden Kaymakam Mustafa Ugur Özerden’e teşekkür eden Dursun Yılmaz, "Kandil günü kaymakamımızın evime kadar gelerek kandilimi kutlaması beni çok duygulandırdı. Kaymakamımız bizlerin her zaman yanımızda olduğunu bir kere daha gördüm.Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” diye konuştu.


Kaymakam Özerden’e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ümit Şener eşlik etti.




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