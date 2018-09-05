Kazadan dram çıktı

Kaza, Samsun’un Havza ilçesi Samsun-Ankara karayolu 77. kilometrede dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu’nun Fatsa ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünde orman memuru olarak çalıştığı öğrenilen Selaattin Kabacık (48), İstanbul’da polis olan oğlu Aykut Kabacık’ın düğününe gitmek için ailece yola çıktı. Selaattin Kabacık idaresindeki 52 AS 193 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun solundaki demir bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü Selahattin Kabacık’ın eşi Gülizar Kabacık (38) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile Aybüke Kabacık (20), Aycan Kabacık (19), 2 yaşındaki Arda Kabacık ve Selcan Kabacık (23) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan 2 yaşındaki Arda Kabacık, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Erken saatlerde yola çıktılar

Sürücü Selaattin Kabacık’ın kardeşi Ahmet Kabacık, ağabeyinin sabah erken saatlerinde yola çıktığını, dalgınlık ve uykusuzluk sonrası şarampole yuvarlanmış olabileceğini söyledi. Selaattin Kabacık’ın kuzeni Ahmet Kabacık da sürücünün İstanbul’daki oğlunun düğün hazırlıklarına gitmek üzere yola çıktıklarını, Havza mevkinde de trafik kazası geçirdiklerini kaydetti.

Hayatını kaybedenler için Ulubey ilçesi Yukarı Kızılen Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yukarı Kızılen Sarısadık Camii’nde öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze töreninde Selaattin Kabacık, kollarındaki alçı ve sargılarla taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından 2 yaşındaki çocuk ve annesi mahalle kabristanlığına defnedildi.

6 yıl önce eşini, 6 ay önce de engelli oğlunu kaybetmişti

Kaza yapan sürücü Selaattin Kabacık’ın bir hastalık sonucu 6 yıl önce ilk eşini, yaklaşık bir yıl önce de engelli olan 20 yaşındaki oğlunu kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle de düğün ertelendi.