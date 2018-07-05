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05 Temmuz 2018 15:26

Kazanın yaşandığı bölgede canlarını hiçe sayarak trafiği yavaşlattılar

Ordu’nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaralandı.

Kazanın yaşandığı bölgede canlarını hiçe sayarak trafiği yavaşlattılar

05 Temmuz 2018 15:26

Farklı bir kazanın yaşanmaması için yolun ortasında trafiği yavaşlatmaya çalışan vatandaşlar ise kameralar tarafından kaydedildi.


Olay, Fatsa-Ordu karayolu Efirli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.B. isimli sürücünün kontrolünden çıkan ve demir malzeme yüklü olan 61 K 3484 çekici plakalı tır, önce sağ bariyerlere çarptı, ardından da orta refüje yan yattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, kentteki bir hastaneye götürdü.



Vatandaş, polis ekipleri gelene kadar trafiği yavaşlattı


Bu sırada kazayı gören vatandaşlar, polis ekipleri gelene kadar farklı bir kazanın yaşanmaması için yolun ortasına geçerek, her iki yönden gelen araçları uyararak yavaşlattı. Bir süre sonra olay yerine polis ekipleri, kazanın yaşandığı bölgeye dubalar koyarak, önlem aldı.



Kazayı izlerken kaza yaptılar


Kazanın yaşandığı bölgede, yaklaşık 1 saat sonra farklı bir kaza daha meydana geldi. İddialara göre F.D. idaresindeki 34 GD 7610 plakalı cip ile Y.B. idaresindeki 25 DC 411 minibüs çarpıştı. Kazada yaralı bulunmazken, iki sürücü arasında yaşanan tartışma polis ve jandarma ekipleri tarafından sakinleştirildi. Çevredekiler, kazaya karışan sürücülerin daha önceden meydana gelen tır kazasına bakarken çarpıştıklarını iddia etti.


Öte yandan, tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazalar ile ilgili tahkikat başlattı.




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