Ordu'nun Ünye ilçesinde bir vatandaş üç tekerlekli bisikletiyle yaptığı yolculukla görenleri şaşkına çevirdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Liseler Mahallesi Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, Niksar Caddesi üzerinde üç tekerli bisikletle arkada iki çocuğuyla trafikte ilerlemeye başladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında devam eden yolculukta önce Hanboğazı mevkisinde yanan kırmızı ışıktan geçerek ardından ana yola çıkarak ilerlemeye devam etti.

Arkada bulunan yaklaşık iki yaşındaki minik kız çocuğunun her an tutunduğu sepetten düşme ihtimali muhtemel bir kazaya davetiye çıkardı.